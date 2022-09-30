О нас

Госслужба по вопросам имущества отчиталась о проделанной работе на освобожденных территориях

Госслужба по вопросам имущества отчиталась о проделанной работе на освобожденных территориях Государственная служба имущественных вопросов при Министерстве экономики (ГСИВ) в рамках строительных работ, проводимых на освобожденных территориях с апреля по 26 сентября текущего года, провела полевые замеры на общей площади 313 577 гектаров в Джебраил
Инфраструктура
30 сентября 2022 г. 17:51
Госслужба по вопросам имущества отчиталась о проделанной работе на освобожденных территориях

Государственная служба имущественных вопросов при Министерстве экономики (ГСИВ) в рамках строительных работ, проводимых на освобожденных территориях с апреля по 26 сентября текущего года, провела полевые замеры на общей площади 313 577 гектаров в Джебраильском, Зангиланском, Губадлинском, Лачынском и Кяльбаджарском районах.

Как сообщает Report со ссылкой на ведомство, с помощью современных приборов были определены координаты разрушенных населенных пунктов, земель сельскохозяйственного назначения, лесов и других территорий. Кроме того, с помощью системы GPS были получены ссылки на станции AzPOS, непрерывно работающих для проведения полевых измерений, и зарегистрированы все виды недвижимости, доступные на земле.

В пяти указанных районах были проведены полевые почвенные исследования на площади более 214 тысяч гектаров, полевые геоботанические исследования на площади 244 372 гектара, отобраны образцы почвы и растений и переданы в лаборатории исследовательского центра проекта кадастра и строительства Государственной службы и Министерства сельского хозяйства для проведения химических и агрохимических анализов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ƏMDX işğaldan azad edilmiş ərazilərdə gördüyü işləri açıqlayıb

Самое читаемое

Калын: В этой войне Турция на стороне Украины
Калын: В этой войне Турция на стороне Украины
23 сентября 2022 г. 22:58
ЕК: Будущее Украины начинается в ее школах
ЕК: Будущее Украины начинается в ее школах
24 сентября 2022 г. 11:36
Лига наций: Нидерланды примут Бельгию, а Дания - Францию
Лига наций: Нидерланды примут Бельгию, а Дания - Францию
25 сентября 2022 г. 08:11
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с Днем памяти
ФотоПрезидент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с Днем памяти
26 сентября 2022 г. 21:10
Азербайджан начал поставки сыра еще из одной страны
Азербайджан начал поставки сыра еще из одной страны
27 сентября 2022 г. 09:58
Эстония депортировала россиянина, который пересек границу вплавь
Эстония депортировала россиянина, который пересек границу вплавь
27 сентября 2022 г. 16:17
Омбудсмен рассказала генсеку ПАСЕ о важности предоставления Арменией минных карт
Омбудсмен рассказала генсеку ПАСЕ о важности предоставления Арменией минных карт
27 сентября 2022 г. 23:01
Число жертв тайфуна Нору на Филиппинах возросло до 10
Число жертв тайфуна "Нору" на Филиппинах возросло до 10
28 сентября 2022 г. 10:24
В результате удара ВС Ирана по Иракскому Курдистану погибли три человека
В результате удара ВС Ирана по Иракскому Курдистану погибли три человека
28 сентября 2022 г. 13:11
В Азербайджане будет создан единый реестр субъектов микро-, малого и среднего бизнеса
В Азербайджане будет создан единый реестр субъектов микро-, малого и среднего бизнеса
29 сентября 2022 г. 12:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi