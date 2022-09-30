Госслужба по вопросам имущества отчиталась о проделанной работе на освобожденных территориях

Государственная служба имущественных вопросов при Министерстве экономики (ГСИВ) в рамках строительных работ, проводимых на освобожденных территориях с апреля по 26 сентября текущего года, провела полевые замеры на общей площади 313 577 гектаров в Джебраил

Государственная служба имущественных вопросов при Министерстве экономики (ГСИВ) в рамках строительных работ, проводимых на освобожденных территориях с апреля по 26 сентября текущего года, провела полевые замеры на общей площади 313 577 гектаров в Джебраильском, Зангиланском, Губадлинском, Лачынском и Кяльбаджарском районах.

Как сообщает Report со ссылкой на ведомство, с помощью современных приборов были определены координаты разрушенных населенных пунктов, земель сельскохозяйственного назначения, лесов и других территорий. Кроме того, с помощью системы GPS были получены ссылки на станции AzPOS, непрерывно работающих для проведения полевых измерений, и зарегистрированы все виды недвижимости, доступные на земле.

В пяти указанных районах были проведены полевые почвенные исследования на площади более 214 тысяч гектаров, полевые геоботанические исследования на площади 244 372 гектара, отобраны образцы почвы и растений и переданы в лаборатории исследовательского центра проекта кадастра и строительства Государственной службы и Министерства сельского хозяйства для проведения химических и агрохимических анализов.