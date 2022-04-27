Госслужба: За 3-4 часа было продано 564 билета в Шушу

Государственная служба автомобильного транспорта (ГСАТ) при Министерстве цифрового развития и транспорта прокомментировала продажу билетов по маршруту Баку-Шуша-Баку в кратчайшие сроки.

Государственная служба автомобильного транспорта (ГСАТ) при Министерстве цифрового развития и транспорта прокомментировала продажу билетов по маршруту Баку-Шуша-Баку в кратчайшие сроки.

Как сообщает Report, ведомство заявило, что билеты на регулярные автобусные рейсы в Шушу и Агдам на май поступили в продажу вчера.

Об этом общественность была проинформирована через интернет-сайт, аккаунты в социальных сетях и СМИ.

Билеты по маршруту Баку-Шуша-Баку были полностью распроданы в течение первых 3-4 часов. Всего по этому маршруту приобретено 564 билета.

По направлению Ахмедбейли-Шуша-Ахмедбейли из 658 билетов продано 642. Таким образом, в мае 1 222 гражданина смогут посетить Шушу.

"Невозможно, чтобы кто-то массово покупал билеты, а затем продавал их по более высокой цене. Граждане должны ввести в систему данные из удостоверяющего их личность документа, чтобы купить билет. Каждый билет может быть использован только гражданином, который идентифицируется по удостоверению личности. После покупки билетов передать их другому лицу невозможно. Билетная система интегрирована с информационными системами соответствующих государственных органов, и пассажирам наряду с билетом выдается пропуск на освобожденные от оккупации территории. Это разрешение действует только для человека, купившего билет, и не может быть передан. Если граждане столкнулись со случаями незаконной продажи билетов, просим сообщить об этом в правоохранительные органы.

С учетом динамики спроса и продажи билетов, а также пожеланий граждан в графики движения автобусов были внесены определенные изменения. Так, было принято решение об открытии дополнительного рейса Баку-Шуша-Баку. С мая пассажиры смогут не три, а четыре раза в неделю совершать поездки по маршруту Баку-Шуша-Баку. Рейсы будут выполняться по четвергам, пятницам, субботам и воскресным днем недели.

В направлении Ахмедбейли-Шуша-Ахмедбейли можно выезжать 3 дня в неделю – в понедельник, вторник и среду. Таким образом, все дни недели выполняются рейсы в направлении Шуши", - сообщили в ГСАТ.

Напомним, что продажа билетов в Карабах осуществляется только онлайн через портал "Yolumuzqarabaga". Первые регулярные автобусные маршруты в Шушу и Агдам были запущены 24 января. На сегодняшний день осуществлено 122 рейса, Шушу и Агдам посетили 5 084 человека.