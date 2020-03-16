ГСАТ прокомментировал возвращение оставшихся в Грузии граждан Азербайджана

Сегодня дано специальное разрешение на транзитное пересечение грузинской территории одному из двух автобусов, следовавших по маршруту Стамбул-Баку.

Об этом сообщила Report глава пресс-службы Государственной службы автомобильного транспорта при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Нурида Аллахъярова.

По информации, проезд автобусов перевозчиков VARDAR и METRO с госномерами 99 JH 866 и 34 EK 7002 на таможенном пункте "Сарпи" был ограничен в связи с временным закрытием из-за вспышки коронавируса сухопутной границы между Грузией и Турцией.

"Поскольку автобус турецкой компании METRO не получил разрешения на транзитный переход, пассажиры, находящиеся в этом автобусе, были обеспечены специальным автобусом Агентства наземного транспорта Грузии. Пассажиры смогут отдохнуть на автозаправочной станции SOCAR в грузинском городе Ланчхути, будут обеспечены водой и питанием", - отметила она.

Пассажирам будет разрешен въезд в Азербайджан после соблюдения общепроцедурных правил в рамках мер безопасности в соответствии с требованиями оперативного штаба, добавила она.

При возникновении каких-либо вопросов пассажиров и их близких просят звонить на горячую линию 012 566 52 58.