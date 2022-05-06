ГСАТ предупредил дельцов, массово скупающих билеты в Шушу

Государственная служба автомобильного транспорта (ГСАТ) при Министерстве цифрового развития и транспорта провела проверку в связи с организацией некоторыми туристическими компаниями туров по маршруту Баку-Шуша.

Государственная служба автомобильного транспорта (ГСАТ) при Министерстве цифрового развития и транспорта провела проверку в связи с организацией некоторыми туристическими компаниями туров по маршруту Баку-Шуша.

Как сообщает Report, после того как 26 апреля были выставлены на продажу билеты на регулярные автобусные рейсы в направлении Шуши и Агдама, несколько человек купили билеты на рейс Ахмедбейли-Шуша-Ахмедбейли на разные даты от имени различных лиц.

"В результате расследования были установлены личности этих пользователей, и они были приглашены в Государственную службу автомобильного транспорта. Эти лица признались, что, разместив в социальных сетях объявления об организации туров в Шушу, заранее получили от граждан копии удостоверений личности. После того, как билеты были выставлены на продажу, они приобрели на их имена билеты на рейс Ахмедбейли–Шуша–Ахмедбейли. Организовав специальный автобусный рейс из Баку в Ахмедбейли, они пересаживают граждан на автобус, курсирующий по регулярному маршруту Ахмедбейли–Шуша–Ахмедбейли. Им было сделано серьезное предупреждение о том, чтобы подобная деятельность была прекращена. Эти объявления уже удалены из учетных записей компаний в социальных сетях", - сообщили в ГСАТ.

В сообщении говорится, что билеты не могут быть куплены кем-либо, а затем проданы или переданы другим лицам: "Граждане должны ввести данные, содержащиеся в документе, удостоверяющем личность, в систему, чтобы получить билеты. Каждый билет может быть использован только гражданином, который идентифицируется по удостоверению личности. После покупки билетов их передача другому лицу невозможна. Отметим также, что эта система интегрирована с информационными системами соответствующих государственных органов, и купившим билет пассажирам предоставляется разрешение на въезд на освобожденные территории. Это разрешение действует только для тех, кто купил билет, и его передача другому лицу невозможна".