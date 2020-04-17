​ГСАТ: Пассажиропоток в Азербайджане снизился на 85%

В период особого карантинного режима внутригородскими (внутрирайонными) автобусами по стране (за исключением города Баку) с 1 по 3 апреля текущего года было перевезено 231 624, с 4 по 6 апреля - 124 292, с 7 по 9 апреля - 63 653, с 10 по 12 апреля - 69 043 и с 13 по 15 апреля - 73 275 пассажиров.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную службу автомобильного транспорта (ГСАТ) при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий.

По данным ведомства, с 13 по 15 апреля по сравнению с 1-3 апреля пассажиропоток сократился на 68,4%.

Кроме того, в период с 1 по 3 апреля по маршрутам Баку-Сумгайыт, Баку-Апшерон и Сумгайыт-Апшерон перевезено 75 400, 4-6 апреля - 54 405, 7-9 апреля - 45 275, 10-12 апреля - 43 460 и 13-15 апреля - 46 160 пассажиров были перевезены на единственные междугородние автобусные маршруты, деятельность которых была разрешена. По сравнению с 1-3 апреля в период с 13 по 15 апреля количество перевозимых автобусами пассажиров по данным направлениям сократилось на 38,8%.

В целом, по сравнению с периодом до введения особого карантинного режима пассажиропоток снизился на 85%.