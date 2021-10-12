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ГСАТ и ГДП будут жестко бороться с незаконными пассажироперевозками

ГСАТ и ГДП будут жестко бороться с незаконными пассажироперевозками Государственная служба автомобильного транспорта (ГСАТ) и Главное управление государственной дорожной полиции проводят меры для пресечения незаконных пассажироперевозок.
Инфраструктура
12 октября 2021 г. 15:26
ГСАТ и ГДП будут жестко бороться с незаконными пассажироперевозками

Государственная служба автомобильного транспорта (ГСАТ) и Главное управление государственной дорожной полиции проводят совместные рейды для пресечения незаконных пассажироперевозок.

Об этом Report сообщила руководитель пресс-службы ГСАТ Нурида Аллахъярова.

По ее словам, эти меры направлены на информирование пассажиров и перевозчиков, осуществляющих незаконные перевозки, о том, что эти действия будут жестко пресекаться.  "Сотрудники дорожной полиции будут действовать в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях ", - сказала она. 

"В то же время в отношении тех, кто не имеет отличительные знаки, со стороны ГСАТ принимаются необходимые меры", - добавила она.

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Версия на азербайджанском языке DANX: "Qanunsuz sərnişindaşımalara qarşı sərt tədbirlərə başlanılır"

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