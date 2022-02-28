ГСАТ: Эвакуация азербайджанских водителей из Украины продолжается

В настоящее время продолжается эвакуация азербайджанских водителей, находящихся в Украине.
Об этом Report сообщили в Государственной службе автомобильного транспорта (ГСАТ), подведомственной Министерству цифрового развития и транспорта.
Первоначально был обеспечен проезд в Молдову 6 грузовых автотранспортных средств, находящихся в Одессе. В настоящее время транспортные средства достигли границы с Румынией и ждут оформления документов.
Процесс эвакуации осуществляется с помощью нашего дипломатического корпуса в Молдове.
Ожидается, что водители, находящиеся сегодня на территории Одесского порта, отправятся в том же направлении.
Также ведутся работы по эвакуации водителей, находящихся в Киеве, Харькове и других регионах, с ними регулярно поддерживается связь.