ГСАТ: Эвакуация азербайджанских водителей из Украины продолжается

В настоящее время продолжается эвакуация азербайджанских водителей, находящихся в Украине.

В настоящее время продолжается эвакуация азербайджанских водителей, находящихся в Украине.

Об этом Report сообщили в Государственной службе автомобильного транспорта (ГСАТ), подведомственной Министерству цифрового развития и транспорта.

Первоначально был обеспечен проезд в Молдову 6 грузовых автотранспортных средств, находящихся в Одессе. В настоящее время транспортные средства достигли границы с Румынией и ждут оформления документов.

Процесс эвакуации осуществляется с помощью нашего дипломатического корпуса в Молдове.

Ожидается, что водители, находящиеся сегодня на территории Одесского порта, отправятся в том же направлении.

Также ведутся работы по эвакуации водителей, находящихся в Киеве, Харькове и других регионах, с ними регулярно поддерживается связь.