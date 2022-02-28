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ГСАТ: Эвакуация азербайджанских водителей из Украины продолжается

ГСАТ: Эвакуация азербайджанских водителей из Украины продолжается В настоящее время продолжается эвакуация азербайджанских водителей, находящихся в Украине.
Инфраструктура
28 февраля 2022 г. 18:52
ГСАТ: Эвакуация азербайджанских водителей из Украины продолжается

В настоящее время продолжается эвакуация азербайджанских водителей, находящихся в Украине.

Об этом Report сообщили в Государственной службе автомобильного транспорта (ГСАТ), подведомственной Министерству цифрового развития и транспорта.

Первоначально был обеспечен проезд в Молдову 6 грузовых автотранспортных средств, находящихся в Одессе. В настоящее время транспортные средства достигли границы с Румынией и ждут оформления документов.

Процесс эвакуации осуществляется с помощью нашего дипломатического корпуса в Молдове.

Ожидается, что водители, находящиеся сегодня на территории Одесского порта, отправятся в том же направлении.

Также ведутся работы по эвакуации водителей, находящихся в Киеве, Харькове и других регионах, с ними регулярно поддерживается связь.

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Версия на азербайджанском языке DANX: "Ukraynada olan azərbaycanlı sürücülərin 6 yük avtomobili Rumıniya sərhədinə çatıb"

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