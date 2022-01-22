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Грузовые и пассажирские перевозки в Азербайджане выросли на 3%

Грузовые и пассажирские перевозки в Азербайджане выросли на 3% В 2021 году грузоперевозки в транспортном секторе Азербайджана по сравнению с 2020 годом увеличились на 2,8%, а пассажироперевозки - на 3,1%.
Инфраструктура
22 января 2022 г. 11:45
Грузовые и пассажирские перевозки в Азербайджане выросли на 3%

В 2021 году грузоперевозки в транспортном секторе Азербайджана по сравнению с 2020 годом увеличились на 2,8%, а пассажироперевозки - на 3,1%.

Как сообщает Report, об этом говорится в информации Госкомстата.

В прошлом году хозяйствующие субъекты, работающие в транспортном секторе, перевезли 193,9 млн тонн грузов. 2,8% грузов перевозилось морским, 7,8% - железнодорожным, 0,3% - воздушным, 58% - автомобильным транспортом, 31,1% - по трубопроводам.

Кроме того, за год перевозчики обслужили 1 214,2 млн пассажиров. 92,2% пассажиров были перевезены автомобильным транспортом, 7,4% - метро, остальные - другими видами транспорта.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda yük və sərnişin daşımaları 3% artıb

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