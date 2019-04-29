Азербайджанский грузовой Boeing 747 впервые приземлился в новом аэропорту Стамбула

Самолет Boeing 747-8F азербайджанской грузовой авиакомпании Silk Way West Airlines стал самым первым грузовым крупногабаритном авиалайнером по категории F, который приземлился в недавно открывшемся аэропорту города Стамбула.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Silk Way West Airlines, рейс Баку-Стамбул-Баку был обслужен турецкой компанией Çelebi, которая на протяжении многих лет оказывает авиационные услуги на высоком профессиональном уровне.

С момента своего основания в 2012 году грузоперевозчик постоянно расширяет свою маршрутную сеть с целью охватить многие направления по всему миру. Silk Way West Airlines выполняет полеты на девяти самолетах Boeing B747 из Баку до основных транспортных хабов, таких как Гонконг, Осака, Сеул, Дакка, Шанхай, Сингапур, Куала-Лумпур, Чикаго, Милан, Амстердам, Люксембург, Стамбул, Дубай и др.

Новый аэропорт расположен в районе Арнавуткёй европейской части Стамбула в 35 километрах от центра города, и с 7 апреля также обслуживает все пассажирские рейсы, которые были переведены из аэропорта Ататюрк после его закрытия.