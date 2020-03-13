Национальный грузовой авиаперевозчик Азербайджана расширяет рейсы в США

Национальный грузовой авиаперевозчик Азербайджана Silk Way West Airlines планирует осуществлять еженедельные авиарейсы по понедельникам в аэропорт Далласа (Техас) самолетами Boeing 747-8F.

Как сообщает Report, это послужит расширению рейсов Silk Way West Airlines между Баку и Чикаго, осуществляемых трижды в неделю.

Silk Way West выполняет прямые рейсы из Баку в Чикаго. Компания также имеет офисы в Хьюстоне, Чикаго, Нью-Йорке, Майами и Вашингтоне для осуществления продаж.

С момента своего создания в 2012 году грузовая авиакомпания постоянно расширяет свою маршрутную сеть. Самолет Boeing B747 выполняет полеты из Баку в Гонконг, Осаку, Сеул, Дакку, Шанхай, Сингапур, Куала-Лумпур, Чикаго, Милан, Амстердам, Люксембург, Стамбул, Дубай и прочие основные транспортные хабы.

Генеральный торговый агент перевозчика (GSA) в США, Global Feeder Services, был назначен в августе 2019 года.