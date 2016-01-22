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    Грузовой поезд, следующий по маршруту Украина-Китай, прибыл в Баку

    Из Азербайджана поезд направится по маршруту Казахстан-Китай

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Поезд-контейнеровоз с украинскими товарами, следующий по маршруту Украина-Грузия-Азербайджан-Казахстан-Китай, прибыл в международный порт столицы Азербайджана Баку, расположенный в поселке Алят. 

    Как сообщили Report в порту, поезд, состоящий из 10 вагонов и 20 контейнеров, отправился из порта Ильичевск в Украине 15 января. 

    Ранее, 20 января, он прибыл в грузинский порт Поти. Из Азербайджана поезд направится по маршруту Казахстан-Китай.

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