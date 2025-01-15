Грузовое судно ASCO прибыло из Гватемалы в США

В начале текущего года судно "Ходжалы" типа Handysize, принадлежащее "Азербайджанскому каспийскому морскому пароходству" (ASCO), отправилось из крупнейшего морского порта Гватемалы - Пуэрто-Кетсаль с грузом в 33 000 тонн сахара. Судно успешно прибыло в п

Грузовое судно "Ходжалы", принадлежащее "Азербайджанскому каспийскому морскому пароходству" (ASCO), прибыло из Гватемалы в США.

Как сообщили Report в ASCO, судно типа Handysize в начале текущего года отправилось из крупнейшего морского порта Гватемалы - Пуэрто-Кетсаль с грузом в 33 000 тонн сахара.

Судно успешно прибыло в пункт назначения и в настоящее время разгружается в порту Крокетт близ Сан-Франциско.

"Ходжалы" было введено в эксплуатацию в мае прошлого года в рамках стратегии ASCO по увеличению потенциала грузоперевозок за пределами Каспийского моря и диверсификации географии своей деятельности.