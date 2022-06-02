Грузопоток через Баку по Среднему коридору может идти в турецкий порт Анбарлы

Грузы, транспортируемые по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (Средний коридор), через Баку, планируется доставлять в турецкий порт Анбарлы.

Грузы, транспортируемые по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (Средний коридор), через Баку, планируется доставлять в турецкий порт Анбарлы.

Об этом заявил генеральный секретарь Ассоциации транскаспийских международных транзитных маршрутов Гайдар Абдикаримов, находящийся с визитом в Баку, сообщает Report.

"Порт Анбарлы расположен в европейской части Турции. Отсюда мы можем доставлять грузы в Роттердам, Гамбург", - отметил он.

Напомним, что Транскаспийский международный транспортный коридор был создан в феврале 2014 года при участии соответствующих структур Азербайджана, Казахстана и Грузии. Позже к проекту присоединились Украина, Румыния и Польша. Маршрут берет начало у китайско-казахстанской границы, проходит через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и пролегает до Европы. На всем протяжении маршрута действует единый тариф, принцип “единого окна”.