Грузоперевозки в Нахчыване выросли на 2%

В январе этого года в Нахчыванской Автономной Республике (НАР) было перевезено 487 тыс. тонн грузов.

В январе этого года в Нахчыванской Автономной Республике (НАР) было перевезено 487 тыс. тонн грузов.

Об этом нахчыванскому бюро Report сообщили в Государственном комитете статистики НАР.

Это на 2,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе стоимость информационных и коммуникационных услуг в Нахчыване выросла на 0,5% по сравнению с годом ранее и составила 2 млн 767 тыс. манатов.

За последний год оборот розничной торговли в Автономной Республике вырос на 0,8% - до 101 млн 220 тыс. 300 манатов, а стоимость платных услуг населению увеличилась на 0,5% и составила 14 млн 323 тыс. 200 манатов.