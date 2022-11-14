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Грузоперевозки в Бакинском порту выросли на 14%

Грузоперевозки в Бакинском порту выросли на 14% За январь-октябрь текущего года в Бакинском порту перевалено 5,356 млн тонн грузов, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Инфраструктура
14 ноября 2022 г. 12:38
Грузоперевозки в Бакинском порту выросли на 14%

За январь-октябрь текущего года в Бакинском порту перевалено 5,356 млн тонн грузов, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как передает Report, об этом сообщил пресс-секретарь ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" Эльмар Хабибли.

"За 10 месяцев в порту перевалено около 44 тысяч контейнеров (на 28% больше), 41 894 единиц колесной техники (на 31,5% больше), 33 180 вагонов (на 32% больше). Количество переваленных легковых автомобилей увеличилось в 6 раз. Более 90% грузов - транзитные. Они поступают в основном из Китая, частично из стран Центральной Азии и отправляются в различные страны Европы", - отметил он.

"Бакинский порт расширяется, предполагается довести годовой объем грузоперевалок с 15 млн тонн до 25 млн тонн", - отметил представитель порта.

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Версия на английском языке ФотоPort of Baku posts 14% increase in total throughput
Версия на азербайджанском языке ФотоBakı Limanında yükaşırma 14 % artıb

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