Грузоперевозки в Азербайджане увеличились на 1,5 процента

Баку.18 декабря. REPORT.AZ/ За январь-ноябрь 2018 года объем грузоперевозок в транспортном секторе Азербайджана составил 209,5 млн тонн.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 1,5% превышает показатель за прошлый год.

Грузоперевозки автомобильным транспортом составили 65%, посредством трубопроводов – 25,3%, железнодорожным транспортом – 6%, морским транспортом - 3,6%, воздушным транспортом - 0,1%. Объем грузоперевозок в негосударственном секторе увеличился на 2,7%, а их доля в общем объеме грузоперевозок достигла 82,4%.

Кроме того, за 11 месяцев года перевезено 1 811,6 млн пассажиров, что на 1,4% превышает аналогичный показатель за 2017 год. Из них 88,2% пассажиров воспользовались услугами автомобилей, 11,6% - метро, остальные – другими видами транспорта.