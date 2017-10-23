Грузоперевозки по железным дорогам стран СНГ увеличились на 3%

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ За январь-сентябрь 2017 года рост погрузки по сети железных дорог стран СНГ вырос на 1,9% к аналогичному периоду прошлого года. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, эта цифра озвучена на заседании Совета по железнодорожному транспорту государств-участников СНГ в Риге (Латвия).

В мероприятии приняли участие главы железнодорожных администраций Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Украины, Узбекистана и ассоциированные члены Совета от Грузии, Латвии, Литвы, Эстонии и Финляндии.

На заседании Совета подвели итоги погрузки на железных дорогах. Объем перевозок за 9 месяцев составил 1 484,5 млн тонн грузов, что на 2,9% или 41,7 млн тонн больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.