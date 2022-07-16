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Грузоперевозки по железной дороге между РФ и Азербайджаном выросли в 1,5 раза

Грузоперевозки по железной дороге между РФ и Азербайджаном выросли в 1,5 раза Железнодорожные грузоперевозки между Россией и с Азербайджаном в текущем году выросли в 1,5 раза.
Инфраструктура
16 июля 2022 г. 14:19
Грузоперевозки по железной дороге между РФ и Азербайджаном выросли в 1,5 раза

Железнодорожные грузоперевозки между Россией и с Азербайджаном в текущем году выросли в 1,5 раза.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в рамках форума "Территория смыслов" замглавы ОАО "Российских железных дорог" (РЖД) Алексей Шило.

"В 1,5 раза выросли у нас объемы перевозок в сообщении с Азербайджаном", - сказал он.

Замглавы РЖД подчеркнул, что холдинг активно задействует погранпереходы на коридоре "Север-Юг". На сегодня, по словам Шило, в этом маршруте большая заинтересованность. Для развития коридора "Север-Юг" уже при запуске первого поезда по восточной ветке маршрута были предоставлены пониженные тарифы для перевозки грузов со стороны Казахстана, Туркменистана, Ирана.

"Была установлена скидка практически 50% от обычной стоимости", - подчеркнул Шило.

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