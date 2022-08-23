Грузоперевозки по Среднему коридору выросли на 15%

17:50

В первой половине этого года грузоперевозки по Среднему коридору выросли на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта, это было отмечено в Тбилиси на трехсторонней встрече министров, ответственных за сферу транспорта Азербайджана, Турции и Грузии.

На встрече была подчеркнута важность широкого использования потенциала Среднего коридора, синхронизации совместных операций для обеспечения стабильного роста транзитных грузопотоков. Стороны отметили повышение интереса к Среднему коридору. В то же время было отмечено, что спрос на коридор Север-Запад вырос примерно в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На встрече также было констатировано, что Азербайджан, Турция и Грузия активизировали усилия для увеличения пропускной способности железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс, имеющей жизненно важное значение в контексте Среднего коридора.