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Грузоперевозки по Среднему коридору выросли на 15%

Грузоперевозки по Среднему коридору выросли на 15% 17:50
Инфраструктура
23 августа 2022 г. 18:12
Грузоперевозки по Среднему коридору выросли на 15%

В первой половине этого года грузоперевозки по Среднему коридору выросли на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта, это было отмечено в Тбилиси на трехсторонней встрече министров, ответственных за сферу транспорта Азербайджана, Турции и Грузии.

На встрече была подчеркнута важность широкого использования потенциала Среднего коридора, синхронизации совместных операций для обеспечения стабильного роста транзитных грузопотоков. Стороны отметили повышение интереса к Среднему коридору. В то же время было отмечено, что спрос на коридор Север-Запад вырос примерно в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На встрече также было констатировано, что Азербайджан, Турция и Грузия активизировали усилия для увеличения пропускной способности железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс, имеющей жизненно важное значение в контексте Среднего коридора.

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