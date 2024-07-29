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Грузоперевозки по Среднему коридору увеличились на 65%

Грузоперевозки по Среднему коридору увеличились на 65% Объем грузоперевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ, Средний коридор) в первом полугодии 2024 года увеличился на 65%.
Инфраструктура
29 июля 2024 г. 09:57
Грузоперевозки по Среднему коридору увеличились на 65%

Объем грузоперевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ, Средний коридор) в первом полугодии 2024 года увеличился на 65%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на информацию пресс-службы правительства Казахстана.

“За январь-июнь объем перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту увеличился на 65%, составив 2,1 млн тонн”, - говорится в информации.

Вице-министр транспорта Казахстана Сатжан Аблалиев ранее сообщал, что объем перевозок по ТМТМ в 2024 году планируется довести до 4,2 млн тонн.

В 2023 году грузоперевозки по ТМТМ увеличились на 65% по сравнению с 2022 годом и составил 2,7 млн тонн (2022 г. - 1,7 млн тонн).

Транскаспийский международный транспортный маршрут, известный также как "Средний коридор", - международное транспортное направление, которое пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы. Частью коридора является железная дорога Баку - Тбилиси - Карс.

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Версия на азербайджанском языке Orta Dəhlizlə yükdaşımalar 65 % artıb

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