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Грузоперевозки по Среднему коридору увеличились на 62%

Грузоперевозки по Среднему коридору увеличились на 62% Объем перевозки грузов по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ, Средний коридор) за январь-июль 2024 года составил 2,5 млн тонн.
Инфраструктура
6 августа 2024 г. 09:36
Грузоперевозки по Среднему коридору увеличились на 62%

Объем перевозки грузов по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ, Средний коридор) за январь-июль 2024 года составил 2,5 млн тонн.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение министерства транспорта Казахстана.

“Грузоперевозки по ТМТМ за 7 месяцев увеличились на 62% и составили 2,5 млн. тонн (за аналогичный период 2023 года 1,6 млн тонн)”, - говорится в сообщении ведомства.

Минтранс Казахстана прогнозирует перевозки по ТМТМ в 2024 году в объеме до 4,2 млн тонн.

В 2023 году грузоперевозки по ТМТМ увеличились на 65% по сравнению с 2022 годом и составил 2,7 млн тонн (2022 г. - 1,7 млн тонн).

Транскаспийский международный транспортный маршрут, известный также как "Средний коридор", - международное транспортное направление, которое пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы. Частью коридора является железная дорога Баку - Тбилиси - Карс.

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Версия на английском языке Cargo transportation along Middle Corridor up 62%
Версия на азербайджанском языке Orta Dəhlizlə yükdaşımalar 62 % artıb

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