Грузоперевозки по МТК "Север-Юг" выросли более чем на 40% с начала года

Грузоперевозки по МТК "Север-Юг" выросли более чем на 40% с начала года

Железнодорожные перевозки по международному транспортному коридору (МТК) "Север-Юг" в период с января по май 2023 года подскочили на 41,8%, до 4 млн тонн.

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Железнодорожные перевозки по международному транспортному коридору (МТК) "Север-Юг" в период с января по май 2023 года подскочили на 41,8%, до 4 млн тонн. Как передает Report, об этом пишет "Коммерсант". Основная доля пришлась на западный маршрут, соединяющий Россию с Ираном через Азербайджан, - 3,6 млн тонн (рост на 37,9%). По другим коридорам динамика выше, но объем грузоперевозок меньше. Отмечается, что рост перевозок на восточном маршруте произошел благодаря ряду льгот. Например, в конце прошлого года была введена скидка в 20% на контейнерные перевозки по восточному маршруту через Казахстан и Туркменистан. Аналитики посчитали, что увеличение грузопотока по МТК продолжится. Учитывая то, что ограничения по поставкам товаров со стороны Запада могут только усиливаться, спрос на транспортировку грузов в этом направлении будет расти. Несмотря на ряд ограничений в инфраструктуре, рост все равно будет идти даже до завершения строительства участка Решт-Астара. Соглашение о финансировании участка Россия и Иран подписали 17 мая, Москва предоставит госкредит на 1,3 млрд евро из необходимых 1,6 млрд евро. Подпишитесь на наш Telegram канал