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Грузоперевозки по международному транспортному коридору Север-Юг выросли на 20%

Грузоперевозки по международному транспортному коридору Север-Юг выросли на 20% Мы тесно сотрудничаем с Россией в рамках международных транспортных коридоров.
Инфраструктура
17 ноября 2021 г. 12:03
Грузоперевозки по международному транспортному коридору Север-Юг выросли на 20%

Мы тесно сотрудничаем с Россией в рамках международных транспортных коридоров.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумбатов на мероприятии на тему "Умный город“ с участием российской деловой миссии.

“Увеличение грузоперевозок между нашими странами является положительным фактором. Транспортная политика Азербайджана направлена на развитие и диверсификацию инфраструктуры, использование транспортных возможностей. Принимаются меры по модернизации железнодорожной инфраструктуры, созданию современной транспортной инфраструктуры, развитию мультимодального транзита в регионе Каспийского моря. Наряду с этим, мост через реку Самур на российско-азербайджанской границе играет важную роль в развитии транспортного коридора Север - Юг. В этом году грузооборот по этому коридору увеличился на 20% по сравнению с прошлым годом. Это доказывает, что коридор обладает высокой пропускной способностью”, - отметил он.

Гумбатов подчеркнул, что министерству поручено подготовить концептуальный документ по проектам “Умный город” и “Умное село”: “В этих рамках мы можем работать с российскими компаниями. Сегодня мы проведем с ними встречи, ознакомимся с их предложениями”.

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Версия на азербайджанском языке Şimal-Cənub beynəlxalq nəqliyyat dəhlizi ilə yük daşımaları 20 % artıb

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