Грузоперевозки по Баку-Тбилиси-Карс достигли рекордной отметки

ООО ADY Express осуществило в этом году рекордное количество грузоперевозок по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс.

ООО ADY Express осуществило в этом году рекордное количество грузоперевозок по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ADY Express.

С начала 2021 года компания перевезла 108 534 тонны грузов в 1 767 вагонах через Баку-Тбилиси-Карс, что является максимальным показателем с момента ввода дороги в эксплуатацию. Для сравнения в 2020 году ADY Express перевезла всего 50 тыс. тонн грузов через Баку-Тбилиси-Карс.

Стоит отметить, что подавляющая часть грузов, перевезенных в этом году, приходится на российские грузы — Магнитогорский металлургический комбинат (ММК). Таким образом, компания перевезла 99 244 тонн рулонов стали в 1 501 вагоне и 2 218 тонн рулонов в 152 вагонах. 7 072 тонны приходятся на прочие грузы. Среди этих грузов наибольшая доля приходится на зерновые культуры.

С момента ввода в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, то есть с 30 сентября 2017 года, ООО ADY Express удалось перевезти 185 319 тонн грузов в 3 138 вагонах.