Грузоперевозки по азербайджанскому участку TRACECA сократились на 15%

В январе-октябре 2019 года по транспортному коридору Европа-Кавказ-Азия (TRACECA) через Азербайджан было перевезено 43 110 тыс. тонн грузов, грузооборот составил 9 211 млн т/км.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомитет статистики, грузоперевозки сократились на 265 тыс. тонн или 0,6%, грузооборот – на 279 млн т/км или 2,9%.

Согласно статданным, 28 119 тыс. тонн (65,2%) всех грузоперевозок было осуществлено автомобильным, 10 938 тыс. тонн (25,4%) - железнодорожным, 4 053 млн тонн (9,4%) - морским транспортом.

Транзитные грузы составили 6 618 млн тонн или 15,4% грузоперевозок по транспортному коридору, что на 1 148 тыс. тонн или 14,8% меньше показателя за прошлый год.