​Грузоперевозки по азербайджанскому сегменту TRACECA возросли

В январе по международному транспортному коридору Европа-Кавказ-Азия (TRACECA) через Азербайджан было перевезено 52 761,9 тыс. тонн грузов, грузооборот составил 11 158,3 млн т/км.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомитет статистики, грузоперевозки увеличились на 0,2%.

Согласно статданным, 34 610,9 тыс. тонн (65,6%) всех грузоперевозок было осуществлено автомобильным, 13 326,6 тыс. тонн (25,3%) - железнодорожным, 4 824,4 млн тонн (9%) - морским транспортом.

Транзитные грузы составили 8 077,2 млн тонн или 15,3% грузоперевозок по транспортному коридору.