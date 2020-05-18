​Грузоперевозки по азербайджанскому сегменту TRACECA сократились

В январе-марте этого года по международному транспортному коридору Европа-Кавказ-Азия (TRACECA) через Азербайджан было перевезено 12,53 млн тонн грузов, грузооборот составил 2,64 млрд т/км.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомитет статистики, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем грузоперевозок снизился на 0,3%, грузооборот - на 1%.

Согласно статданным, 8,05 млн тонн (64,3%) всех грузоперевозок было осуществлено автомобильным, 3,22 млн тонн (25,7%) - железнодорожным, 1,26 млн тонн (10%) - морским транспортом.

В общем объеме грузоперевозок по транспортному коридору на транзитные грузы пришлось 2,2 млн тонн или 17,6%.