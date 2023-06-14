Грузоперевозки по азербайджанскому участку коридора "Север-Юг" увеличились втрое

По проходящему через территорию Азербайджана участку международного транспортного коридора "Север-Юг" за 5 месяцев текущего года перевезено около 317 тыс. тонн грузов.

По проходящему через территорию Азербайджана участку международного транспортного коридора "Север-Юг" за 5 месяцев текущего года перевезено около 317 тыс. тонн грузов.

Как сообщает Report, об этом сказала глава пресс-службы ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Санубар Назарова в ходе медиа-тура, организованного на станцию Сумгайыт-Ялама.

По ее словам, это втрое больше, чем за соответствующий период 2022 года.

По словам С.Назаровой, после обновления дорожной инфраструктуры и увеличения скоростного режима на станции Сумгайыт-Ялама будет привлечено больше клиентов, и грузы в этом направлении будут перевозиться быстрее.