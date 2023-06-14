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Грузоперевозки по азербайджанскому участку коридора "Север-Юг" увеличились втрое

Грузоперевозки по азербайджанскому участку коридора "Север-Юг" увеличились втрое По проходящему через территорию Азербайджана участку международного транспортного коридора "Север-Юг" за 5 месяцев текущего года перевезено около 317 тыс. тонн грузов.
Инфраструктура
14 июня 2023 г. 15:52
Грузоперевозки по азербайджанскому участку коридора Север-Юг увеличились втрое

По проходящему через территорию Азербайджана участку международного транспортного коридора "Север-Юг" за 5 месяцев текущего года перевезено около 317 тыс. тонн грузов.

Как сообщает Report, об этом сказала глава пресс-службы ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Санубар Назарова в ходе медиа-тура, организованного на станцию Сумгайыт-Ялама.

По ее словам, это втрое больше, чем за соответствующий период 2022 года.

По словам С.Назаровой, после обновления дорожной инфраструктуры и увеличения скоростного режима на станции Сумгайыт-Ялама будет привлечено больше клиентов, и грузы в этом направлении будут перевозиться быстрее.

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Версия на английском языке ФотоCargo transportation from Azerbaijani part of North-South corridor triples
Версия на азербайджанском языке Фото"Şimal-Cənub" dəhlizinin Azərbaycan hissəsindən yükdaşımalar 3 dəfə artıb

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