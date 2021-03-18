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Грузоперевозки по азербайджанскому сегменту TRACECA возросли на 7%

Грузоперевозки по азербайджанскому сегменту TRACECA возросли на 7% В общем объеме грузоперевозок по транспортному коридору 21,7% на транзитные грузы
Инфраструктура
18 марта 2021 г. 11:46
Грузоперевозки по азербайджанскому сегменту TRACECA возросли на 7%

В январе 2021 года по международному транспортному коридору Европа-Кавказ-Азия (TRACECA) через Азербайджан было перевезено 3 млн 277,3 тыс. тонн грузов, грузооборот составил 770,7 млн т/км.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомитет статистики, в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года объем грузоперевозок снизился на 1 млн 017,4 тыс. тонн или на 23,4%, грузооборот - на 144,9 млн т/км или на 15,82%.

Согласно статданным, 1 млн 835 тыс. тонн (56%) всех грузоперевозок было осуществлено автомобильным, 1 106,3 тыс. тонн (33,8%) - железнодорожным, 336 тыс. тонн (10,2%) - морским транспортом.

В общем объеме грузоперевозок по транспортному коридору 21,7% или 709,9 тыс. тонн пришлось на транзитные грузы. Их объем в годовом сравнении увеличился на 54 тыс. тонн или 7,07%.

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Версия на английском языке Transit carriage via TRACECA Azerbaijani segment rises 7%
Версия на азербайджанском языке TRACECA-nın Azərbaycan hissəsində tranzit daşımalar 7% artıb

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