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Грузоперевозки по азербайджанскому сегменту TRACECA возросли на 3%

Грузоперевозки по азербайджанскому сегменту TRACECA возросли на 3% Согласно статданным, 19 318,3 тыс. тонн (54,3%) всех грузоперевозок было осуществлено автомобильным, 11 665,0 тыс. тонн (32,8%) - железнодорожным, 4 566,4 тыс. тонн (12,9%) - морским транспортом
Инфраструктура
21 января 2021 г. 12:07
Грузоперевозки по азербайджанскому сегменту TRACECA возросли на 3%

В январе-ноябре 2020 года по международному транспортному коридору Европа-Кавказ-Азия (TRACECA) через Азербайджан было перевезено 35 549,7 тыс. тонн грузов, грузооборот составил 8 456,6 млн т/км.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомитет статистики, в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года объем грузоперевозок снизился на 12 046,9 тыс. тонн или на 25,3%, грузооборот - на 1 723,9 млн т/км или на 16,9%.

Согласно статданным, 19 318,3 тыс. тонн (54,3%) всех грузоперевозок было осуществлено автомобильным, 11 665,0 тыс. тонн (32,8%) - железнодорожным, 4 566,4 тыс. тонн (12,9%) - морским транспортом.

В общем объеме грузоперевозок по транспортному коридору 21,2% или 7 535,0 тыс. тонн пришлось на транзитные грузы. Их объем в годовом сравнении увеличился на 253,7 тыс. тонн или 3,5%.

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Версия на английском языке Cargo transportation via TRACECA Azerbaijani segment rises 3%
Версия на азербайджанском языке TRACECA-nın Azərbaycan hissəsində tranzit yük daşımaları 3 %-dən çox artıb

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