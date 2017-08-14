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    Грузоперевозки по азербайджанскому сегменту TRACECA увеличились

    Рост в январе-июне этого года составил 7,4%© Report

    Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ В январе-июне 2017 года по транспортному коридору Европа-Кавказ-Азия (TRACECA) через Азербайджан перевезено 25 650,8 тыс. тонн грузов, грузооборот составил 5 385,6 млн тонн/км.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомитет статистики, 15 512,7 тыс. тонн (60,5%) всех грузоперевозок было осуществлено автомобильным, 6 614,0 тыс. тонн (25,8%) – железнодорожным, 3 524,1 тыс. тонн (13,7%) - морским транспортом.

    Объем грузоперевозок по транспортному коридору в годовом исчислении увеличился на 7,4%.

    Транзитные грузы составили 5 037,3 тыс. тонн или 19,6% всего объема грузоперевозок.

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