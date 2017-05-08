Грузоперевозки по азербайджанскому сегменту TRACECA увеличились на 11%

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ В первом квартале года по транспортному коридору Европа-Кавказ-Азия (TRACECA) через Азербайджан перевезено 13 163,1 тыс. тонн грузов, грузооборот составил 2 744,5 млн тонн/км.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомитет статистики, 7 764,8 тыс. тонн (59,0%) всех грузоперевозок было осуществлено автомобильным, 3 653,0 тыс. тонн (27,7%) - железнодорожным, 1 745,3 тыс. тонн (13,3%) - морским транспортом.

Объем грузоперевозок по транспортному коридору в годовом исчислении увеличился на 11,2%.

Транзитные грузы составили 2 723,9 тыс. тонн или 20,7% всего объема грузоперевозок.