 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Грузоперевозки по азербайджанскому сегменту TRACECA увеличились на 11%

    В первом квартале перевезено 13 163,1 тыс. тонн грузов

    Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ В первом квартале года по транспортному коридору Европа-Кавказ-Азия (TRACECA) через Азербайджан перевезено 13 163,1 тыс. тонн грузов, грузооборот составил 2 744,5 млн тонн/км.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомитет статистики, 7 764,8 тыс. тонн (59,0%) всех грузоперевозок было осуществлено автомобильным, 3 653,0 тыс. тонн (27,7%) - железнодорожным, 1 745,3 тыс. тонн (13,3%) - морским транспортом.

    Объем грузоперевозок по транспортному коридору в годовом исчислении увеличился на 11,2%.

    Транзитные грузы составили 2 723,9 тыс. тонн или 20,7% всего объема грузоперевозок.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi