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    Грузоперевозки по азербайджанскому сегменту TRACECA сократились на 4%

    Основной причиной стало сокращение грузоперевозок железнодорожным и морским транспортом

    Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ В прошлом году по транспортному коридору Европа-Кавказ-Азия (TRACECA) через Азербайджан было перевезено 50,3 млн тонн грузов, грузооборот составил 9 917,4 млн тонн/км.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомитет статистики, 31,5 млн тонн (62,6%) всех грузоперевозок было осуществлено автомобильным, 13,8 млн тонн (27,4%) - железнодорожным, 5,0 млн тонн (10,0%) - морским транспортом.

    Объем грузоперевозок по транспортному коридору в годовом исчислении сократился на 3,7%. Основной причиной стало сокращение грузоперевозок железнодорожным (10,9%) и морским (17,7%) транспортом. Объем грузоперевозок автотранспортом вырос на 2,7%.

    Транзитные грузы составили 7,9 млн тонн или 15,7% всего объема грузоперевозок.

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