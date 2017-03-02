Грузоперевозки по азербайджанскому сегменту TRACECA сократились на 4%

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ В прошлом году по транспортному коридору Европа-Кавказ-Азия (TRACECA) через Азербайджан было перевезено 50,3 млн тонн грузов, грузооборот составил 9 917,4 млн тонн/км.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомитет статистики, 31,5 млн тонн (62,6%) всех грузоперевозок было осуществлено автомобильным, 13,8 млн тонн (27,4%) - железнодорожным, 5,0 млн тонн (10,0%) - морским транспортом.

Объем грузоперевозок по транспортному коридору в годовом исчислении сократился на 3,7%. Основной причиной стало сокращение грузоперевозок железнодорожным (10,9%) и морским (17,7%) транспортом. Объем грузоперевозок автотранспортом вырос на 2,7%.

Транзитные грузы составили 7,9 млн тонн или 15,7% всего объема грузоперевозок.