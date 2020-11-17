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Грузоперевозки по азербайджанскому сегменту TRACECA снизились на 23%

Грузоперевозки по азербайджанскому сегменту TRACECA снизились на 23% В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем грузоперевозок снизился на 22,9%
Инфраструктура
17 ноября 2020 г. 15:26
Грузоперевозки по азербайджанскому сегменту TRACECA снизились на 23%

В январе-сентябре этого года по международному транспортному коридору Европа-Кавказ-Азия (TRACECA) через Азербайджан было перевезено 29 млн 865,6 тыс. тонн грузов, грузооборот составил 6 млрд 973,3 млн т/км.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомитет статистики, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем грузоперевозок снизился 8 млн 897,3 тыс. тонн или на 22,9%, грузооборот - на 1 282,5 млн т/км или на 15,5%.

Согласно статданным, 16 млн 621,7 тыс. тонн (55,7%) всех грузоперевозок было осуществлено автомобильным, 9 млн 532,7 тыс. тонн (31,9%) - железнодорожным, 3 млн 711,2 тыс. тонн (12,4%) - морским транспортом.

В общем объеме грузоперевозок по транспортному коридору 20,4% или 6 млн 095,3 тыс. тонн пришлось на транзитные грузы. Их объем в годовом сравнении увеличился на 115,6 тыс. тонн или 1,93%.

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Версия на английском языке Cargo transportation via Azerbaijan side of TRACECA drops 23%
Версия на азербайджанском языке TRACECA-nın Azərbaycan hissəsində tranzit daşımalar 23% azalıb

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