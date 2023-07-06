Грузоперевозки по азербайджанским железным дорогам выросли на 7%

За первые 6 месяцев этого года грузоперевозки по азербайджанским железным дорогам выросли на 7% и составили 9 млн 157 тысяч 703 тонны.

За первые 6 месяцев этого года грузоперевозки по азербайджанским железным дорогам выросли на 7% и составили 9 млн 157 тысяч 703 тонны.

Об этом Report сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Импорт железнодорожным транспортом в Азербайджан за 6 месяцев составил 2 млн 378 тысяч 078 тонн грузов, а экспорт - 1 млн 666 тысяч 091 тонна грузов.

По железным дорогам внутри страны было перевезено 1 млн 585 тысяч 836 тонн грузов. Транзитные грузоперевозки за 6 месяцев этого года составили 3 млн 527 тысяч 698 тонн.