Грузоперевозки на азербайджанском участке TRACECA выросли на 30%

В 2022 году объем грузоперевозок на азербайджанском участке транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия (TRACECA) составил 51 420,6 тыс. тонн, а грузооборот - 12 648,9 млн тонн.

В 2022 году объем грузоперевозок на азербайджанском участке транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия (TRACECA) составил 51 420,6 тыс. тонн, а грузооборот - 12 648,9 млн тн-км.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Согласно отчету, это на 29,8% и 31,9% больше, чем в 2021 году соответственно.

В прошлом году автомобильным транспортом перевезено 27 966,8 тыс. тонн или 54,4% грузов, железнодорожным транспортом - 16 841,2 тыс. тонн или 32,7%, морским транспортом - 6 612,6 тыс. тонн или 12,9%.

На транзитные грузы пришлось 13 634,6 тыс. тонн или 26,5% всех грузоперевозок по коридору.