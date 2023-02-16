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Грузоперевозки на азербайджанском участке TRACECA выросли на 30%

Грузоперевозки на азербайджанском участке TRACECA выросли на 30% В 2022 году объем грузоперевозок на азербайджанском участке транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия (TRACECA) составил 51 420,6 тыс. тонн, а грузооборот - 12 648,9 млн тонн.
Инфраструктура
16 февраля 2023 г. 12:40
Грузоперевозки на азербайджанском участке TRACECA выросли на 30%

В 2022 году объем грузоперевозок на азербайджанском участке транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия (TRACECA) составил 51 420,6 тыс. тонн, а грузооборот - 12 648,9 млн тн-км.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Согласно отчету, это на 29,8% и 31,9% больше, чем в 2021 году соответственно.

В прошлом году автомобильным транспортом перевезено 27 966,8 тыс. тонн или 54,4% грузов, железнодорожным транспортом - 16 841,2 тыс. тонн или 32,7%, морским транспортом - 6 612,6 тыс. тонн или 12,9%.

На транзитные грузы пришлось 13 634,6 тыс. тонн или 26,5% всех грузоперевозок по коридору.

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Версия на азербайджанском языке TRACECA-nın Azərbaycan hissəsində yük daşımaları 30 % artıb

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