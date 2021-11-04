Грузоперевозки на азербайджанском участке TRACECA выросли на 2%

В январе-сентябре этого года объем грузоперевозок на азербайджанском участке транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия (TRACECA) составил 30 403 тыс. тонн, а грузооборот - 7 177,5 млн тонн-км.

В январе-сентябре этого года объем грузоперевозок на азербайджанском участке транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия (TRACECA) составил 30 403 тыс. тонн, а грузооборот - 7 177,5 млн тонн-км.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года это на 1,8% и 2,9% больше.

За 9 месяцев 17 037,2 тыс. тонн или 56% грузов было перевезено автомобильным транспортом, 9 930,3 тыс. тонн или 32,7% - железнодорожным транспортом, 3 435,5 тыс. тонн или 11,3% - морским транспортом.

На транзитные грузы пришлось 21,9% или 6 654,1 тыс. тонн.