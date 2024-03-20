Грузоперевозки морским транспортом в Азербайджане выросли на 16%

В январе-феврале текущего года морским транспортом в Азербайджане было перевезено 1 млн 273,9 тыс. тонн грузов.

В январе-феврале текущего года морским транспортом в Азербайджане было перевезено 1 млн 273,9 тыс. тонн грузов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 15,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Согласно информации, 50,5% грузов, перевезенных морским транспортом, составили нефть и нефтепродукты.

За отчетный период морскими портами были осуществлены погрузочно-разгрузочные работы в объеме 2 млн 72,5 тыс. тонн.

1 млн 658,9 тыс. тонн или 80% составили транзитные грузы.

К 1 марта объем грузов, оставшихся в портах, составил 136,4 тыс. тонн.