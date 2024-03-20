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Грузоперевозки морским транспортом в Азербайджане выросли на 16%

Грузоперевозки морским транспортом в Азербайджане выросли на 16% В январе-феврале текущего года морским транспортом в Азербайджане было перевезено 1 млн 273,9 тыс. тонн грузов.
Инфраструктура
20 марта 2024 г. 15:10
Грузоперевозки морским транспортом в Азербайджане выросли на 16%

В январе-феврале текущего года морским транспортом в Азербайджане было перевезено 1 млн 273,9 тыс. тонн грузов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 15,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Согласно информации, 50,5% грузов, перевезенных морским транспортом, составили нефть и нефтепродукты.

За отчетный период морскими портами были осуществлены погрузочно-разгрузочные работы в объеме 2 млн 72,5 тыс. тонн.

1 млн 658,9 тыс. тонн или 80% составили транзитные грузы.

К 1 марта объем грузов, оставшихся в портах, составил 136,4 тыс. тонн.

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Версия на английском языке Cargo transportation by sea in Azerbaijan up by 16%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda dəniz nəqliyyatı ilə sərnişin daşınması 43 % artıb

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