О нас

Грузоперевозки морским транспортом в Азербайджане увеличились на 10%

Грузоперевозки морским транспортом в Азербайджане увеличились на 10% В январе-июле этого года объем грузов, перевезенных морским транспортом в Азербайджане, составил 5 млн 395 тыс. тонн.
Инфраструктура
15 августа 2025 г. 17:15
Грузоперевозки морским транспортом в Азербайджане увеличились на 10%

В январе-июле этого года объем грузов, перевезенных морским транспортом в Азербайджане, составил 5 млн 395 тыс. тонн.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 489,3 тыс. тонн или 10% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

48,2% грузов составили нефтяные грузы. Через морские порты было осуществлено 7 906,7 тыс. тонн (-2%) погрузочно-разгрузочных работ, из которых 6 399 тыс. тонн (-0,8%) или 80,9% составили транзитные грузы.

По состоянию на 1 августа объем оставшихся в портах грузов составил 338,6 тыс. тонн. Это на 11,8 тонны или 3,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В 2025 году объем грузов, перевезенных хозяйствующими субъектами, действующими в транспортном секторе, составил 136,9 млн тонн. 3,9% грузов было перевезено морским путем.

За отчетный период пассажиропоток на морском транспорте составил 14,8 тыс. человек, что на 900 человек или 5,7% меньше по сравнению с соответствующим периодом 2024 года.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Maritime freight transport in Azerbaijan up by 10%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda dəniz nəqliyyatı ilə yük daşımaları 10 % artıb

Другие новости из категории

В Азербайджане пассажироперевозки воздушным транспортом выросли почти на 3%
В Азербайджане пассажироперевозки воздушным транспортом выросли почти на 3%
15 августа 2025 г. 17:28
Число пассажиров, пользующихся бакинским метро, снизилось на 2%
Число пассажиров, пользующихся бакинским метро, снизилось на 2%
15 августа 2025 г. 17:22
В Азербайджане за 5 месяцев по железной дороге перевезено около 10 млн тонн груза
В Азербайджане за 5 месяцев по железной дороге перевезено около 10 млн тонн груза
15 августа 2025 г. 17:20
Агентство: На таможенном посту Красный мост ожидают 440 автомобилей
Агентство: На таможенном посту "Красный мост" ожидают 440 автомобилей
15 августа 2025 г. 17:00
Грузоперевозки в Азербайджане выросли почти на 3%
Грузоперевозки в Азербайджане выросли почти на 3%
15 августа 2025 г. 15:38
Премьер Казахстана призвал создавать в ЕАЭС альтернативные транспортные маршруты
Премьер Казахстана призвал создавать в ЕАЭС альтернативные транспортные маршруты
15 августа 2025 г. 11:45
Подготовка к строительству тоннеля на линии метро Джафар Джаббарлы – Низами займет 4-5 месяцев
Подготовка к строительству тоннеля на линии метро "Джафар Джаббарлы – Низами" займет 4-5 месяцев
15 августа 2025 г. 10:34
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта
15 августа 2025 г. 08:15
Началась подготовка к разделению двух линий Бакинского метро
Началась подготовка к разделению двух линий Бакинского метро
14 августа 2025 г. 19:14
Грузоперевозки по транспортным коридорам Азербайджана сократились на 1,4%
Грузоперевозки по транспортным коридорам Азербайджана сократились на 1,4%
14 августа 2025 г. 16:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi