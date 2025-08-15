Грузоперевозки морским транспортом в Азербайджане увеличились на 10%

В январе-июле этого года объем грузов, перевезенных морским транспортом в Азербайджане, составил 5 млн 395 тыс. тонн.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 489,3 тыс. тонн или 10% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

48,2% грузов составили нефтяные грузы. Через морские порты было осуществлено 7 906,7 тыс. тонн (-2%) погрузочно-разгрузочных работ, из которых 6 399 тыс. тонн (-0,8%) или 80,9% составили транзитные грузы.

По состоянию на 1 августа объем оставшихся в портах грузов составил 338,6 тыс. тонн. Это на 11,8 тонны или 3,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В 2025 году объем грузов, перевезенных хозяйствующими субъектами, действующими в транспортном секторе, составил 136,9 млн тонн. 3,9% грузов было перевезено морским путем.

За отчетный период пассажиропоток на морском транспорте составил 14,8 тыс. человек, что на 900 человек или 5,7% меньше по сравнению с соответствующим периодом 2024 года.