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Грузоперевозки морским транспортом в Азербайджане увеличились более чем на 12%

Грузоперевозки морским транспортом в Азербайджане увеличились более чем на 12% Грузоперевозки морским транспортом в Азербайджане увеличились более чем на 12 %
Инфраструктура
17 июня 2025 г. 17:38
Грузоперевозки морским транспортом в Азербайджане увеличились более чем на 12%

Объем грузоперевозок морским транспортом в Азербайджане в январе-мае этого года достиг 3 млн 745,6 тыс. тонн, что на 407,7 тыс. тонн или 12,2% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

Доля нефтепродуктов в общем объеме составила 47%.

На 1 июня объем оставшихся в портах грузов составил 220,1 тыс. тонн, что на 60 тонн или 21,4% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В 2025 году хозяйствующие субъекты, действующие в транспортном секторе, перевезли 96,8 млн тонн грузов. 3,9% из них перевезено морским путем.

За отчетный период пассажиропоток на морском транспорте составил 10,4 тыс. человек, что на 500 человек или 4,6% меньше по сравнению с соответствующим периодом 2024 года.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda dəniz nəqliyyatı ilə yük daşımaları 12 %-dən çox artıb

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