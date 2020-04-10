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Ильхам Алиев: Грузоперевозки из тюркоязычных стран возросли

Грузоперевозки из тюркоязычных стран возросли

"Важное значение для экономики наших стран, торговых отношений и импортно-экспортных операций представляют транспортные перевозки".

Как сообщает Report, об этом на состоявшемся 10 апреля чрезвычайном Саммите Тюркского совета посредством видеоконференции заявил президент Азербайджанской Республики, председатель Совета сотрудничества тюркоязычных государств Ильхам Алиев.

"Азербайджан, ответственно относясь к своей роли надежного транзитно-логистического центра между Турцией и Центральной Азией, принял дополнительные меры для перевозки транзитных грузов. В условиях взаимопонимания и координации между нашими странами непрерывно осуществляются международные грузоперевозки. Несмотря на негативное влияние пандемии, в первые три месяца 2020 года из тюркоязычных стран через Азербайджан было перевезено более 180 тысяч тонн грузов, что на 40 тысяч тонн больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - отметил президент страны.

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