​Грузоперевозки через азербайджанский сегмент TRACECA сократились

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ За январь-март текущего года объем грузоперевозок по транспортному коридору Европа-Кавказ-Азия (TRACECA) в годовом исчислении сократился на 12,4%. Основной причиной стало сокращение грузоперевозок железнодорожным (24,7%) и морским (44,0%) транспортом. Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомитет статистики.

Так, за указанный период по TRACECA через Азербайджан было перевезено 11835,9 тыс. тонн грузов, грузооборот составил 2314,1 млн. тонн/км. Согласно статистике, 64,1% всех грузоперевозок было осуществлено автомобильным, 27,0% - железнодорожным, 8,9% - морским транспортом. Объем грузоперевозок автотранспортом вырос на 2,8%.

Транзитные грузы составили 14,7% всего объема грузоперевозок.

За январь-март по транспортному коридору перевезено 82,7 млн. пассажиров, пассажирооборот составил 1663,6 млн. пассажиро-километров. Объем пассажироперевозок вырос на 2,3%, пассажирооборота вырос на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.