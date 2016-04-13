​Грузоперевозки автотранспортом по азербайджанскому сегменту Шелкового пути выросли на 3%

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ За январь-февраль текущего года по транспортному коридору Европа-Кавказ-Азия (TRACECA) через Азербайджан было перевезено 7 826,4 тыс. тонн грузов, грузооборот составил 1 509,4 млн. тонн/км. Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, 5 040,9 тыс. тонн или 64,4% всех грузоперевозок было осуществлено автомобильным, 2 063,2 тыс. тонн или 26,4% - железнодорожным, 722,3 тыс. тонн или 9,2% - морским транспортом.

Объем грузоперевозок по коридору в годовом сравнении сократился на 13,8%. В основном, сократились грузоперевозки железнодорожным и морским транспортом (26,8% и 46,5% соответственно).

За указанный период объем грузоперевозок автотранспортом вырос на 2,7%. Транзитные грузы составили 1 172,7 тыс. тонн или 15% всего объема перевозок.

За указанный период по транспортному коридору перевезено 54,9 млн. пассажиров, пассажирооборот составил 1 114,4 млн. пассажиро-километров. Объем пассажироперевозок вырос на 2,2%, пассажирооборота на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.