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Грузоперевозки ADY Express выросли на 31%

Грузоперевозки ADY Express выросли на 31% В январе текущего года дочерняя компания ЗАО ”Азербайджанские железные дороги” - ADY Express перевезла 453 621 тонну грузов, что на 31% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Инфраструктура
12 февраля 2024 г. 11:25
Грузоперевозки ADY Express выросли на 31%

В январе текущего года дочерняя компания ЗАО ”Азербайджанские железные дороги” - ADY Express перевезла 453 621 тонну грузов, что на 31% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на ADY Express, увеличился объем как транзитных, так и импортно-экспортных грузов.

В прошлом месяце перевезено 280 838 тонн транзитных грузов, что на 17% больше, чем годом ранее.

Основная часть транзитных грузов перевезена по проходящему через территорию Азербайджана Среднему коридору.

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Версия на английском языке ADY Express demonstrates 31% increase in freight transportation
Версия на азербайджанском языке “ADY Ekspress” yükdaşımanı 31 % artırıb

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