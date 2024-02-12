Грузоперевозки ADY Express выросли на 31%

В январе текущего года дочерняя компания ЗАО ”Азербайджанские железные дороги” - ADY Express перевезла 453 621 тонну грузов, что на 31% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе текущего года дочерняя компания ЗАО ”Азербайджанские железные дороги” - ADY Express перевезла 453 621 тонну грузов, что на 31% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на ADY Express, увеличился объем как транзитных, так и импортно-экспортных грузов.

В прошлом месяце перевезено 280 838 тонн транзитных грузов, что на 17% больше, чем годом ранее.

Основная часть транзитных грузов перевезена по проходящему через территорию Азербайджана Среднему коридору.