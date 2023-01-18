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Грузоперевалочная способность построенного Азербайджаном торгового порта будет расширена до 25 млн тонн

Грузоперевалочная способность построенного Азербайджаном торгового порта будет расширена до 25 млн тонн Азербайджан с первых же дней активно присоединился к инициативе "Один пояс – один путь", которая покрывает большую географию, и мы начали инвестировать в создание инфраструктуры, которой тогда еще не было.
Инфраструктура
18 января 2023 г. 20:29
Грузоперевалочная способность построенного Азербайджаном торгового порта будет расширена до 25 млн тонн

Азербайджан с первых же дней активно присоединился к инициативе "Один пояс – один путь", которая покрывает большую географию, и мы начали инвестировать в создание инфраструктуры, которой тогда еще не было.

Как сообщает Report, об этом Президент Ильхам Алиев сказал в интервью китайскому телеканалу CGTN.

"За эти годы, именно за последние 10 лет, мы построили один из самых крупных, наверное, крупнейший торговый морской порт на Каспийском море с пропускной способностью 15 млн тонн грузов. Мы будем расширять его до 25 млн тонн. Мы строим судостроительную верфь, чтобы иметь возможность производить суда для транспортировки грузов через Каспий", - отметил глава государства.

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Версия на английском языке Capacity of seaport built by Azerbaijan to be expanded to 25 million tons
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın inşa etdiyi ticarət limanının yükaşırma qabiliyyəti 25 milyon tonadək artırılacaq

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