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Грузоперевалки в Бакинском порту выросли на 23%

Грузоперевалки в Бакинском порту выросли на 23%

Пандемия коронавируса (COVID-19) не привела к перерыву в международных грузоперевозках.

Как передает Report, об этом сообщил руководитель департамента здоровья, безопасности труда и охраны окружающей среды ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" Рустам Азимов.

По его словам, в I квартале этого года общий объем грузоперевалок в новом Бакинском порту, расположенном в поселке Алят Гарадагского района Баку, вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 23%: “В том числе оборот колесной техники увеличился примерно на 39%, а перевалка сухих грузов - почти втрое".

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