Грузоперевалки в Бакинском порту выросли на 22%

В период пандемии коронавируса (COVID-19) стало очевидным глобальное значение Среднего коридора (Middle Corridor).

Как сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт", об этом заявил председатель структуры Талех Зиядов на посвященной торговле и логистике панели в рамках Глобального веб-форума на тему "Оперативные меры, предпринятые правительствами против COVID-19", инициированной Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям (Служба ASAN).

По его словам, несмотря на ограничения в других глобальных транспортных и логистических коридорах, Средний коридор продолжает работать в полную силу, что доказывает его надежность в перевозке грузов между Европой и Китаем: "Рост товарооборота по маршруту Европа-Средняя Азия-Китай и в обратном направлении являются тому доказательством”.

Кроме того, Т.Зиядов отметил, что за первые 4 месяца этого года объем грузоперевозок в Бакинском порту вырос на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,7 млн тонн: "В том числе перевалка колесной техники увеличилась на 22,4% (11 399 TIR), сухого груза - в 4,4 раза (261 тыс. тонн), контейнерные перевалки - на 6,7% (10 767 TEU)".