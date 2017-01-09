Грузоперевалка через Бакинский международный морской торговый порт увеличилась на 47%

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ В 2016 году объем грузоперевалок через ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" вырос в годовом сравнении на 47% и составил 4,5 млн тонн. Об этом сообщили Report из порта.

По информации, на транзитные грузы приходится 87% общего объема грузоперевалок. Наибольший рост приходится на перевалку колесной техники, в частности, крупнотоннажных транспортных средств. Так, их количество по сравнению с прошлым годом выросло в 3 раза и достигло 23 415. Из них 13 791 единица (58,3%) направлялась по маршруту Баку-Актау-Баку, 9 850 (41,7%) - Баку-Туркменбашы-Баку.

Перевалка контейнеров по сравнению с 2015 годом в эквиваленте TEU выросла на 28,5% - до 17 100 TEU. Перевалка нефти и нефтепродуктов выросла почти в 2 раза (87,5%) - до 1,575 млн тонн. Перевалка вагонов из нового паромного терминала в Аляте увеличилась на 17,4% и составила 36 896 единиц. Из них 11 109 вагонов направлялось по маршруту Баку-Актау-Баку, 25 787 вагонов (69,9%) - Баку-Туркменбашы-Баку. Пассажироперевозки в обоих направлениях в годовом исчислении выросли почти в 2 раза – до 20 203 человек.

В течение года количество грузов, переваливаемых через основной грузовой терминал в Баку, увеличилось на 8,2% - до 418,1 тыс. тонн. Большая часть пришлась на транзитные контейнеры и строительные материалы.