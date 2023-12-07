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Грузооборот железнодорожным транспортом между Азербайджаном и Китаем значительно вырос

Грузооборот железнодорожным транспортом между Азербайджаном и Китаем значительно вырос Грузооборот железнодорожным транспортом между Азербайджаном и Китаем значительно вырос по сравнению с прошлым годом. 
Инфраструктура
7 декабря 2023 г. 15:57
Грузооборот железнодорожным транспортом между Азербайджаном и Китаем значительно вырос

Грузооборот железнодорожным транспортом между Азербайджаном и Китаем значительно вырос по сравнению с прошлым годом.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Ровшан Рустамов на встрече с главой делегации госкорпорации "Китайские железные дороги" Хуаном Синем.

На встрече были обсуждены перспективы двустороннего сотрудничества, инновации в железнодорожной сфере обеих стран.

Председатель АЖД рассказал о расширяющихся транспортно-логистических возможностях Азербайджана, активном участии в международных транспортных коридорах, и шагах, которые могут быть предприняты для увеличения грузоперевозок железнодорожным транспортом.

"С начала года импортные перевозки с Китаем выросли на 549% по сравнению с прошлым годом, а экспортные - на 331%. В целом по сравнению с аналогичным периодом 2022 года грузоперевозки железнодорожным транспортом между двумя странами выросли на 47%", - сказал он.

Стороны также обсудили обеспечение более быстрой и безопасной транспортировки грузов по Транскаспийскому международному транспортному коридору.

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Версия на английском языке ФотоFreight traffic between Azerbaijan and China by rail increases sharply
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Çin arasında dəmir yolu ilə yük dövriyyəsi kəskin artıb

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