Грузооборот железнодорожным транспортом между Азербайджаном и Китаем значительно вырос

Грузооборот железнодорожным транспортом между Азербайджаном и Китаем значительно вырос по сравнению с прошлым годом.

Грузооборот железнодорожным транспортом между Азербайджаном и Китаем значительно вырос по сравнению с прошлым годом.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Ровшан Рустамов на встрече с главой делегации госкорпорации "Китайские железные дороги" Хуаном Синем.

На встрече были обсуждены перспективы двустороннего сотрудничества, инновации в железнодорожной сфере обеих стран.

Председатель АЖД рассказал о расширяющихся транспортно-логистических возможностях Азербайджана, активном участии в международных транспортных коридорах, и шагах, которые могут быть предприняты для увеличения грузоперевозок железнодорожным транспортом.

"С начала года импортные перевозки с Китаем выросли на 549% по сравнению с прошлым годом, а экспортные - на 331%. В целом по сравнению с аналогичным периодом 2022 года грузоперевозки железнодорожным транспортом между двумя странами выросли на 47%", - сказал он.

Стороны также обсудили обеспечение более быстрой и безопасной транспортировки грузов по Транскаспийскому международному транспортному коридору.