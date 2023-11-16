Грузооборот Говсанского порта в прошлом году составил около 1 млн тонн

В 2022 году грузооборот ОАО "Бакинский Говсанский международный морской торговый порт" составил около 1 млн тонн.

В 2022 году грузооборот ОАО "Бакинский Говсанский международный морской торговый порт" составил около 1 млн тонн.

Об этом сказал сотруднику Report в Дубае генеральный директор порта Рашад Дашдемиров на форуме "Каспийская неделя-2023".

По словам гендиректора, в Говсанском порту проведены крупные строительные работы. Порт состоит из 9 мостов, а на его территории имеются 4 железнодорожные линии.

Дашдемиров отметил, что в рамках "Каспийской недели" обсуждаются возможности сотрудничества с компаниями, занимающимися грузоперевозками.

"Мы также ведем переговоры о привлечении грузов. Наша цель - увеличить грузоперевозки по территории Азербайджана, в частности из Говсанского порта. Мы проводим регулярные встречи в этом направлении", - добавил он.

Отметим, что Говсанский порт был введен в эксплуатацию в 1956 году. С июля 2019 года он начал функционировать как Бакинский Говсанский международный морской торговый порт. С октября 2019 года порт вступил в Ассоциацию Транскаспийского международного транспортного маршрута.